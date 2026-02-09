NBS: U drugoj polovini 2025. porasle i dinarska i devizna štednja

Ekapija pre 3 sata
NBS: U drugoj polovini 2025. porasle i dinarska i devizna štednja

Ilustracija (Foto: Pixabay.com/Letti-S) Rast štednje stanovništva je nastavljen i u drugoj polovini 2025. godine, uprkos i dalje prisutnim globalnim neizvesnostima.

U drugoj polovini 2025. godine, dinarska štednja je povećana za 10,4 milijarde dinara (5,3%) i krajem decembra 2025. godine je iznosila 206,2 milijarde dinara, saopštila je Narodna banka Srbije. Kako se dodaje, i devizna štednja je u istom periodu zabeležila rast – povećana je za 459,5 miliona evra (2,9%) dostižući nivo od 16,2 mlrd EUR krajem 2025. godine. Posmatrano na nivou godine, dinarska štednja je povećana za 15 milijardi dinara (7,8%), dok je devizna
Otvori na ekapija.com

Povezane vesti »

Među rekorderima: Javni dug Vranja preko 10 miliona evra

Među rekorderima: Javni dug Vranja preko 10 miliona evra

Vranje news pre 2 sata
NBS: Porasla štednja i u dinarima i u devizama

NBS: Porasla štednja i u dinarima i u devizama

Danas pre 1 sat
Srbi veruju dinaru: Nastavljen rast štednje u drugoj polovini 2025.

Srbi veruju dinaru: Nastavljen rast štednje u drugoj polovini 2025.

B92 pre 1 sat
Novi dug po starim bilansima: Januarski krediti veći za 15,2 odsto, sa otplatom najviše kasne preduzetnici

Novi dug po starim bilansima: Januarski krediti veći za 15,2 odsto, sa otplatom najviše kasne preduzetnici

Biznis.rs pre 2 sata
NBS: DInarska i devizna štednja nastavljaju da beleže rekordne nivoe

NBS: DInarska i devizna štednja nastavljaju da beleže rekordne nivoe

NIN pre 2 sata
NBS: Više se isplati štednja u dinarima

NBS: Više se isplati štednja u dinarima

Forbes pre 3 sata
Analiza NBS: Na štednji u dinarima 206 milijardi, prosečan iznos po računu - 189.000 dinara

Analiza NBS: Na štednji u dinarima 206 milijardi, prosečan iznos po računu - 189.000 dinara

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka SrbijeDevizna štednja

Ekonomija, najnovije vesti »

Kancelarija Vlade Srbije pozvala organizacije za sprovođenje obuke za digitalizaciju

Kancelarija Vlade Srbije pozvala organizacije za sprovođenje obuke za digitalizaciju

Serbian News Media pre 5 minuta
Za upis bespravnih objekata u Kragujevcu 28.000 prijava

Za upis bespravnih objekata u Kragujevcu 28.000 prijava

Infozija pre 15 minuta
Svoj na svome: U Nišu podneto 45.000 zahteva za upis prava svojine

Svoj na svome: U Nišu podneto 45.000 zahteva za upis prava svojine

Gradski portal 018 pre 15 minuta
"Put u haos...": Udruženje taksista udarilo na Macuta

"Put u haos...": Udruženje taksista udarilo na Macuta

Pravda pre 9 minuta
Zašto neki ljudi žive i sto godina uprkos tome što sve rade pogrešno?

Zašto neki ljudi žive i sto godina uprkos tome što sve rade pogrešno?

Bloomberg Adria pre 5 minuta