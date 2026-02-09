NBS: U drugoj polovini 2025. porasle i dinarska i devizna štednja

Ilustracija (Foto: Pixabay.com/Letti-S) Rast štednje stanovništva je nastavljen i u drugoj polovini 2025. godine, uprkos i dalje prisutnim globalnim neizvesnostima.

U drugoj polovini 2025. godine, dinarska štednja je povećana za 10,4 milijarde dinara (5,3%) i krajem decembra 2025. godine je iznosila 206,2 milijarde dinara, saopštila je Narodna banka Srbije. Kako se dodaje, i devizna štednja je u istom periodu zabeležila rast – povećana je za 459,5 miliona evra (2,9%) dostižući nivo od 16,2 mlrd EUR krajem 2025. godine. Posmatrano na nivou godine, dinarska štednja je povećana za 15 milijardi dinara (7,8%), dok je devizna