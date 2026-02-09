Održan protest podrške zaposlenima u pravosuđu

Ispred Ustavnog suda u Beogradu održan je studentski protest "Smene umesto čestitki" u znak podrške zaposlenima u pravosuđu.

Studentkinja koja se obratila građanima rekla je da vlast pokušava da svede Ustav na formu bez zadržaja, te dodala da je neophodno preispitati nedavno usvojene izmene pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić. "Uglješa Mrdić, predlagač zakona, rekao je u javnom nastupu da su ovi zakoni doneti kako bi se sprečilo da pojedini tužioci hapse ministre i da dođu do samog vrha vlasti. To nije lapsus, to je priznanje. Kada je