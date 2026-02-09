„Zajedno, mi smo Amerika“ – kakav je šou napravio Bed Bani u poluvremenu Superboula

Osim pobede Sijetl sihoksa, 60. Superboul obeležio je i muzički šou u poluvremenu na kojem je glavni izvođač bio ovogodišnji višestruki osvajač Gremija, portorikanski pevač Bed Bani. Oda latino muzici uz nekoliko iznenađenja nije se preterano dopala predsedniku SAD Donaldu Trampu koji je šou ocenio kao „apsolutno užasan“.

Jubilarni 60. Superboul pripao je ekipi Sijetl sihoksa koja je savladala Nju Ingland patriotse rezultatom 29:13. Ipak, osim o sportu, uoči velikog događaja govorilo se i nagađalo kakav šou će prirediti portorikanski pevač Bed Bani (Bad Bunny), ovogodišnji višestruki osvajač Gremija. Bed Bani je pretvorio stadion „Livajz“ u odu Portoriku na poluvremenu Superboula, priredivši energično putovanje kroz kulturu ovog ostrva, upotpunjeno iznenadnim pojavljivanjem Lejdi