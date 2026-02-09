Vremeplov: Umro Dostojevski

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Vremeplov: Umro Dostojevski

BEOGRAD - Na današnji dan 1881. godine umro je ruski pisac Fjodor Mihajlovič Dostojevski. Jedan od najbitnijih stvaralaca u istoriji književnosti. Hapšen je kao učesnik utopijsko-socijalističkog kružooka Mihaila Petraševskog - Butaševiča zbog revolucionarnih planova i osuđen na smrt 1849. ali je kazna zamenjena progonstvom u Sibir, gde je proveo 10 godina (4 zatočen). Njegova rana dela ("Bedni ljudi", "Poniženi i uvređeni") inspirisana su socijalnim tragedijama malih ljudi. Psihološke analize, traganje za

Danas je ponedeljak, 09. februar, 40. dan 2026. Do kraja godine ima 325 dana. 1540 - U Rudaj Fildsu kod Čestera u Engleskoj održana je prva zabeležena konjska trka. 1849 - Italijanski revolucionar Đuzepe Macini proglasio je Rim republikom. 1861 - Džeferson Dejvis izabran je za predsednika, a Aleksander Stivns za potpredsednika Konfederalnih država Amerike (južne države otcepljene od SAD). 1873 - Rođen je srpski istoričar Jovan Radonić, član Srpske kraljevske
