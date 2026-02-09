Na današnji dan, 9. februar

Danas je ponedeljak, 9. februar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1540 - U Rudaj Fildsu kod Čestera u Engleskoj održana je prva zabeležena konjska trka. 1849 - Italijanski revolucionar Đuzepe Macini proglasio je Rim republikom. 1861 - Džeferson Dejvis izabran je za predsednika, a Aleksander Stivns za potpredsednika Konfederalnih država Amerike (južne države otcepljene od SAD). 1873 - Rođen je srpski istoričar Jovan Radonić, član Srpske kraljevske akademije. Gimnaziju je završio u Novom Sadu, studirao je u Beču kod Jagića i