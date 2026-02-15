Mlekari i poljoprivrednici peti dan blokiraju magistralu na zapadu Srbije, protesti i u drugim mestima

Slobodna Evropa pre 58 minuta
Mlekari i poljoprivrednici peti dan blokiraju magistralu na zapadu Srbije, protesti i u drugim mestima

Proizvođači mleka i poljoprivrednici peti dan blokiraju Ibarsku magistralu u mestu Mrčajevci kod Čačka u zapadnoj Srbiji.

Protest se održava zbog, kako se navodi, sve težeg položaja domaćih proizvođača mesa i mleka. U znak podrške, i poljoprivrednici iz drugih krajeva Srbije blokiraju puteve u dvadesetak mesta i gradova, u nedelju 15. februara, javila je agencija Beta. Takođe, poljoprivrednici širom Vojvodine su na dva sata izvezli traktore na ulice i parkirali ih kraj puteva kao znak podrške proizvođačima mleka. Proizvođači mleka i poljoprivrednici od Vlade Srbije traže zaštitu
