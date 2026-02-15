Poljoprivrednici iz šest čačanskih sela blokirali stari put Čačak-Kraljevo Poljoprivrednici izvezli traktore na put Kragujevac-Jagodina

Više stotina poljoprivrednika iz šest sela iz okoline Čačka blokirali su danas u 12.00 stari put Čačak-Kraljevo, na raskrsnici u selu Slatina i najavljuju da će blokada trajati do 14 časova.

Oni su put blokirali sa više desetina traktora u znak podrške poljoprivednicima i proizvođačima mleka koji pet dana zlaredom bokiraju Ibarsku magistralu u selu Mrčajevci kod Čačka. Poljoprovrednici koji blokiraju stari put Čačak-Kraljevo ističu da njihov protest nije poitički, već da su blokade puteva jedini način da se čuje za njihove probleme. Blokada puta Čačak-Kraljevo protiče bez incidenata, uz prisustvo uniformisane policije koja obezbeđuje blokadu.