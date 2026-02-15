Poljoprivrednici traže da se stopira uvoz proizvoda, Vučić poručuje da su zahtevi nerealni

Poljoprivredni proizvođači koji protestuju danima zatražili su, između ostalog da se hitno stopira uvoz svih poljoprivrednih proizvoda i da država otkupi postojeće viškove u robne rezerve.

Oni u pismu upućenom Vladi Srbije i Ministarstvu poljoprivrede, u koje je Tanjug imao uvid, takođe traže da se nakon stabilizacije tržišta i vraćanja ekonomski opravdanih cena poljoprivrednih proizvoda, uvedu kvote, kao i obavezne inspekcijske kontrole i laboratorijske analize svih poljoprivrednih proizvoda na graničnim prelazima. Traže i rešavanje problema otkupa mleka za sve proizvođače kojima je otkup obustavljen, uz obavezu otkupljivača da nastave preuzimanje