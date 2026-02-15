Vojvođanski paori izašli na ulice sa traktorima u znak podrške proizvođačima mleka: Održan dvočasovni protest

Vojvođanski paori danas su izašli traktorima na ulice u znak podrške proizvođačima mleka koji već danima blokiraju Ibarsku magistralu kod Mrčajevaca, tražeći hitne mere države za zaštitu domaće proizvodnje.

Protest je organizovala Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije sa još devet udruženja. Okupljanja su održana na više mesta - od Subotice i Srbobrana, do Kisača, Padine i Stare Pazove. Poljoprivrednici iz Centrale Srbije najavljuju da ukoliko do 18. februara ne bude pomaka u ispunjenju njihovih zahteva - najverovatnije radikalizovati proteste. "Ovde smo se okupili za sad, već ima 25 traktora, u znak solidarnosti - u mlečnom govedarstvu je stanje jako, jako