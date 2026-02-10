Lavrov: Pregovori o Ukrajini u toku, dug je put do dogovora

Beta pre 2 sata

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je danas da su pregovori o Ukrajini još u toku i da ne treba da se ima bilo kakav preterani entuzijazam oko njih i navodnog pritiska koji američki predsednik Donald Tramp (Trump) vrši na Evropu i Ukrajinu.

Lavrov je u intervjuu za ruski televizijski kanal NTV ocenio da je prerano smatrati da je Vašington ubedio Evropljane i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

"Pregovori su u toku i još uvek je dug put pred nama", rekao je Lavrov.

Šef ruske diplomatije je osudio američku politiku trgovinskih ratova, optužujući Sjedinjene Američke Države da "zloupotrebljavaju položaj dolara u globalnoj ekonomiji i da američku valutu pretvaraju u oružje protiv država koje se smatraju nepoželjnim".

(Beta, 10.02.2026)

Ključne reči

UkrajinaVašingtonSergej LavrovDonald Tramp

