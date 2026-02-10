Oglasila se bolnica u Čačku o smrti devojčice (4) posle operacije krajnika. Naložena unutrašnja provera: "Preduzimamo sve mere da utvrdimo razlog"

Ministarstvo zdravlja i Zdravstvena inspekcija su obavešteni o ovom slučaju Bolnica je naložila unutrašnju proveru kvaliteta rada Četvorogodišnja devojčica iz okoline Čačka preminula je 4. februara nakon operacije krajnika.

O događaju obavešteno je Ministarstvo zdravlja i inspekcija radi na utvrđivanju okolnosti smrti deteta. "Porodici izražavamo najdublje saučešće uz preduzimanje svih mera da utvrdimo razlog ovog tragičnog događaja", navodi se u saopštenju Opšte bolnice u Čačku nakon vesti o smrti četvorogodišnje devojčice koja je operisana u toj bolnici. Uprava bolnice obavestila je Ministarstvo zdravlja i Zdravstvenu inspekciju o događaju od 4. februara. Iz bolnice je saopšteno da