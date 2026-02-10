Ema bila ponovo intubirana, dva anesteziologa i kardiolog odmah upućeni u salu: Pred okupljeni narod izašao direktor čačanske bolnice - ovo su njegove reči (FOTO)(VIDEO) Čačak - Porodica, prijatelji, i građani i včeras su se okupili ispred čačanske bolnice kako bi zatražili odgovore na pitanje zašto je preminula četvorogodišnja devojčica Ema nakon operacije krajnika. Okupljenima se obratio direktor Opšte bolnice u Čačku, doktor Dejan Dabić. - O ovom nemilom