Policijska stanica na Paliluli ponovo krenula sa radom

Danas pre 23 minuta  |  FoNet
Policijska stanica na Paliluli ponovo krenula sa radom
Odsek za upravne poslove u zgradi Policijske stanice u Ulici Mije Kovačevića 15 u Beogradu od sutra će ponovo početi rad sa građanima i obavljanje redovnih poslova, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova. Radno vreme Odseka za upravne poslove PS Palilula radnim danima biće od 7:30 do 20 časova, a subotom od 7:30 do 15:30. Policijska stanica na Paliluli počinje da radi posle rekonstrukcije objekata u Ulici Mije Kovačevića, navodi se u saopštenju.
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Bivši pripadnik OVK pušten na slobodu

Bivši pripadnik OVK pušten na slobodu

Danas pre 1 sat
Tužilaštva S. Makedonije i Srbije sarađuju na utvrđivanju porekla droge otkrivene u Konjuhu

Tužilaštva S. Makedonije i Srbije sarađuju na utvrđivanju porekla droge otkrivene u Konjuhu

Danas pre 3 sata
RHMZ najavio kišu i sneg tokom noći, MUP upozorio vozače da budu oprezni

RHMZ najavio kišu i sneg tokom noći, MUP upozorio vozače da budu oprezni

Insajder pre 1 sat
Počinje da radi policijska stanica u Mije Kovačevića

Počinje da radi policijska stanica u Mije Kovačevića

Newsmax Balkans pre 1 sat
RHMZ najavio kišu i sneg tokom noći, MUP upozorio vozače da budu oprezni

RHMZ najavio kišu i sneg tokom noći, MUP upozorio vozače da budu oprezni

N1 Info pre 3 sata
Odsek za upravne poslove PS Palilula ponovo prima građane: Evo koje je radno vreme

Odsek za upravne poslove PS Palilula ponovo prima građane: Evo koje je radno vreme

Blic pre 4 sati
MUP: Sutra počinje da radi policijska stanica u Mije Kovačevića

MUP: Sutra počinje da radi policijska stanica u Mije Kovačevića

Euronews pre 5 sati

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaPalilula

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za utorak 10. februar 2026: Danas pretežno oblačno i hladnije

Vremenska prognoza za utorak 10. februar 2026: Danas pretežno oblačno i hladnije

Beta pre 8 minuta
Pretežno oblačno i hladnije, mestimično s padavinama i košavom

Pretežno oblačno i hladnije, mestimično s padavinama i košavom

RTV pre 8 minuta
Život posle naprednjaka

Život posle naprednjaka

Radar pre 18 minuta
Čišćenje prosvete od najboljih

Čišćenje prosvete od najboljih

Radar pre 18 minuta
Policijska stanica na Paliluli ponovo krenula sa radom

Policijska stanica na Paliluli ponovo krenula sa radom

Danas pre 23 minuta