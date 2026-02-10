Policijska stanica na Paliluli ponovo krenula sa radom

Odsek za upravne poslove u zgradi Policijske stanice u Ulici Mije Kovačevića 15 u Beogradu od sutra će ponovo početi rad sa građanima i obavljanje redovnih poslova, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova. Radno vreme Odseka za upravne poslove PS Palilula radnim danima biće od 7:30 do 20 časova, a subotom od 7:30 do 15:30. Policijska stanica na Paliluli počinje da radi posle rekonstrukcije objekata u Ulici Mije Kovačevića, navodi se u saopštenju.