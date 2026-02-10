Zgrada policije počinje sa radom: Završena rekonstrukcija "Bele kuće", evo kada i u koje vreme je dostupna za građane

Ministarstvo unutrašnjih poslova obastilo je јavnost da će od sutra, 10. februara, od 7.30 ponovo početi da radi policijska stanica u Ulici Mije Kovačevića, popularna "Bela kuća".

MUP navodi u saopštenju da јe završena rekonstrukciјa obјekta Policiјske stanice Palilula, Policiјske uprave za grad Beograd, u Ulici Miјe Kovačevića broј 15 i od sutra, 10. februara 2026. godine, od 7.30 časova, zvanično će početi rad sa građanima, kao i obavljanje redovnih poslova i zadataka. Odsek za upravne poslove Policiјske stanice Palilula obavljaće poslove iz svoјe nadležnosti radnim danima, od 7.30 do 20 časova, kao i subotom od 7.30 do 15.30 časova.
