Država je uspela da prikupi veliki broj prijava za legalizaciju, ali šta će sad s njima: Ko će prvi stići do upisa u katastar…

Autor: Đorđe Vukotić, advokat i konsultant u oblasti građevinskih dozvola i legalizacije Tačno u ponoć, 8. februara 2026. istekao je rok za podnošenje prijava za legalizaciju.

Tačnije, zakonski rok je istekao tri dana ranije – 5. februara. Ova naknadna tri dana je građanima „poklonila“ izvršna vlast, mimo zakonskih ovlašćenja. I da po ko zna koji put naglasim da je ovde reč o legalizaciji objekata, jer se isti upisuju u katastar u korist podnosilaca prijave. Legalizacija nema nikakve veze sa tehičkim svojstvima objekta, već sa njegovim pravnim statusom. Da je to tačno potvrđuje činjenica da se legalnim smatraju i objekti stari više od