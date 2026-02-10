Rama nazvao tužioca haškog suda "međunarodnim idiotom"

Premijer Albanije Edi Rama nazvao je Specijalnog tužioca haškog suda Metjua Holinga "međunarodnim idiotom".

Edi Rama je podelio video snimak iz izlaganja tog tužioca u haškom suđenju bivšem lideru OVK Hašimu Tačiju i trojici saoptuženih za ratne zločine na Kosovu i u Albaniji (1998-99), u kojem se navodi da je Tači pokušao da obmane i međunarodnu zajednicu. "Tači je bio sposoban da prikrije ono što se zaista dešavalo, posebno su (bivši američki zvaničnik Džejms) Rubin i (general Vesli) Klark pokazali da nisu imali interes da razumeju šta se dešava u stvarnosti", kazao je