Sud u Hagu pustio na privremenu slobodu Smakaja i Fazljijua, optužene za ometanje tog suda

Specijalni sud u Hagu pustio je danas na privremenu slobodu bivše pripadnike OVK Baškima Smakaja i Fadilja Fazlijua, optužene za ometanje tog suda nedozvoljenim uticajem na svedoke iz procesa bivšem vodji OVK Hašimu Tačiju i saoptuženima za ratne zločine na Kosovu i u Albaniji, 1998-99.

Za ometanje i nepoštovanje suda, zajedno sa Smakajom, Fazljijuom, Isnijem Kiljajem i Hajredinom Kućijem, optužen je i sam Hašim Tači koji im je, po tužiocima, odavao poverljive sudske podatke i otkrio identitete zaštićenih svedoka dok su ga posećivali u pritvoru 2023. Preko Smakaja, Fazljijua, Kiljaja i Kućija, Tači je svedocima, bivšim starešinama OVK Rustemu Mustafi zvanom komandant Remi i Bisljimu Zirapiju, iz pritvora u Hagu slao uputstva kako da svedoče, piše