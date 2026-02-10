Devojčica (4) iz Čačka preminula nakon operacije krajnika: Oglasila se bolnica, Tužilaštvo pokrenulo istragu

Četvorogodišnja devojčica E.M. iz Čačka preminula je juče na Institutu za majku i dete, nakon što je iz Opšte bolnice u Čačku transportovana za Beograd usled komplikacija nakon operacije trećeg krajnika.

Ona je primljena i lečena u čačanskoj bolnici od 29. januara do 4. februara. Više javno tužilaštvo iz Čačka tražilo je sudsku obdukciju, a tužilac će nakon izveštaja odlučiti da li ima mesta za pokretanje postupka. Obudkcija bi trebalo da pokaže kako je nastupila smrt, da li zbog greške lekara ili komplikacija tokom intervencije, alergije ili drugih razloga koji nisu bili primećeni tokom pregleda. Kako piše "Blic", pozivajući se na svoja saznanja, devojčici se