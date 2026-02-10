Tužilaštvo u Hagu iznosi završnu reč: "Tači se direktno zalagao za ostvarivanje zajedničkog zločinačkog cilja"

Specijalizovano tužilaštvo u Hagu nastavilo je iznošenje završne reči na suđenju bivšim vođama OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Predstavnici Specijalizovanog tužilaštva u Hagu su u nastavku iznošenja završne reči istakli da su optuženi imali snažnu kolektivnu ulogu kao ključni članovi glavnog štaba OVK, da je postojao njihov umišljaj, da su imali saznanja o krivičnim delima i vršili efektivnu kontrolu na terenu. Tužilac Metju Holing je u završnoj reči na suđenju Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv