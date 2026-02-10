Zaštitnik građana pokrenuo ispitni postupak povodom smrti devojčice u čačanskoj bolnici

Zaštitnik građana je saopštio da je pokrenuo ispitni postupak ocene zakonitosti i pravilnosti rada Opšte bolnice Čačak, povodom smrti četvorogodišnje devojčice.

Dodao je da je taj postupak pokrenuo na osnovu informacija dobijenih iz medija. U saopštenju je naveo da je devojčica preminula nakon operacije trećeg krajnika, pri čemu je ukazao da tačan uzrok detetove smrti u ovom trenutku još nije poznat. Prema informacijama na internet stranici Opšte bolnice Čačak, uprava bolnice je istog dana obavestila Ministarstvo zdravlja i zdravstvenu inspekciju, nakon čega je sprovedena unutrašnja provera kvaliteta stručnog rada bolnice.