Srbijagas: Zbog radova na mreži, obustava isporuke gasa 12. februara u devet lokalnih samouprava

Nova ekonomija pre 56 minuta
Srbijagas: Zbog radova na mreži, obustava isporuke gasa 12. februara u devet lokalnih samouprava

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavio je danas da će u devet gradova i opština Moravičkog i Zlatiborskog okruga, u četvrtak, 12. februara, zbog neophodnih radova na gasovodnoj mreži ta kompanija obustaviti isporuke gasa, što ne bi trebalo da traje duže od 24 sata.

Bajatović je za RTS kazao da će privremeno biti obustavljena isporuka gasa potrošačima u Čačku, Gornjem Milanovcu, Užicu, Lučanima, Požegi, Kosjeriću, Ivanjici, Arilju i Čajetini. Precizirao je da će te lokalne samouprave bez gasa biti od 6 časova ujutru do ponoći. Bajatović je naveo da je reč o isključenju devet glavnih merno-regulacionih stanica i da je prekid neophodan kako bi se otklonile „slabe tačke“ i obezbedilo bezbedno snabdevanje. „U zoni gradnje
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Bez grejanja 9 gradova i opština u Srbiji: Obustava isporuke gasa, evo do kada i šta je razlog

Bez grejanja 9 gradova i opština u Srbiji: Obustava isporuke gasa, evo do kada i šta je razlog

Blic pre 6 minuta
Bajatović: Ugovor o isporuci ruskog gasa verovatno će biti produžen za još šest meseci

Bajatović: Ugovor o isporuci ruskog gasa verovatno će biti produžen za još šest meseci

Danas pre 36 minuta
Bajatović saopštio: U četvrtak skoro 550.000 ljudi u Zapadnoj Srbiji bez gasa

Bajatović saopštio: U četvrtak skoro 550.000 ljudi u Zapadnoj Srbiji bez gasa

Pravda pre 36 minuta
Ko se greje na gas - ovo mora da zna: U četvrtak devet opština i gradova u Moravičkom i Zlatiborskom okrugu ostaje bez…

Ko se greje na gas - ovo mora da zna: U četvrtak devet opština i gradova u Moravičkom i Zlatiborskom okrugu ostaje bez grejanja, obustava isporuke gasa na 24 sata

RINA pre 26 minuta
Ko se greje na gas - ovo mora da zna: U četvrtak devet opština i gradova u Moravičkom i Zlatiborskom okrugu ostaje bez…

Ko se greje na gas - ovo mora da zna: U četvrtak devet opština i gradova u Moravičkom i Zlatiborskom okrugu ostaje bez grejanja,obustava isporuke gasa na 24 sata

RINA pre 31 minuta
Bajatović: Više od pola miliona ljudi u zapadnoj Srbiji bez gasa 12. februara zbog pomeranja trase gasovoda

Bajatović: Više od pola miliona ljudi u zapadnoj Srbiji bez gasa 12. februara zbog pomeranja trase gasovoda

NIN pre 31 minuta
Čačak i opštine Moravičkog okruga u četvrtak ceo dan bez gasa, evo šta kaže Bajatović

Čačak i opštine Moravičkog okruga u četvrtak ceo dan bez gasa, evo šta kaže Bajatović

Morava info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSČačakZlatiborIvanjicaKosjerićSrbijagasDušan BajatovićIsporuka gasaUžiceLučani

Ekonomija, najnovije vesti »

Kompanija Galenika osvojila dve svetske nagrade za izvrsnost komunikacije

Kompanija Galenika osvojila dve svetske nagrade za izvrsnost komunikacije

Nedeljnik pre 6 minuta
Bez grejanja 9 gradova i opština u Srbiji: Obustava isporuke gasa, evo do kada i šta je razlog

Bez grejanja 9 gradova i opština u Srbiji: Obustava isporuke gasa, evo do kada i šta je razlog

Blic pre 6 minuta
Partnerstvo za bolje sutra: Priznanje Crvenog krsta Vojvodine za Nestlé Srbija

Partnerstvo za bolje sutra: Priznanje Crvenog krsta Vojvodine za Nestlé Srbija

Nedeljnik pre 6 minuta
Indeks percepcije korupcije za 2025: Najlošiji rezultat Srbije u poslednje dve decenije

Indeks percepcije korupcije za 2025: Najlošiji rezultat Srbije u poslednje dve decenije

Biznis i finansije pre 0 minuta
Koliko moramo da radimo za potrošačku korpu? Za šećer 11 minuta, za TV tri dana, a jedna stavka se "otplaćuje" mesecima…

Koliko moramo da radimo za potrošačku korpu? Za šećer 11 minuta, za TV tri dana, a jedna stavka se "otplaćuje" mesecima (tabela)

Blic pre 6 minuta