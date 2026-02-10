Tužilaštvo traži 45 godina robije za Tačija

Tužilaštvo traži 45 godina robije za Tačija

Proces nije mogao da izbegne klimu zastrašivanja, a dokazi ukazuju da je takvih nastojanja bilo čak i u Hagu

Specijalno tužilaštvo u Hagu juče je u završnoj reči predložilo sudu da četvoricu bivših lidera takozvane OVK osudi na kazne od po 45 godina po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Glavna tužiteljka Kim Vest je sudu predložila da Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Redžepa Selimija i Jakupa Krasnićija osudi po svih 10 tačaka optužnice zbog ličnog doprinosa izvršenjima krivičnih dela, rečeno je na suđenju, preneo je Tanjug. Glavna tužiteljka je
