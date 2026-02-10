Nikola Topić odigrao prvu utakmicu posle lečenja od raka

Nikola Topić odigrao prvu utakmicu posle lečenja od raka

Topić je postigao sedam poena i imao je sadam asistencija za 16 minuta za Oklahoma Siti Blu u njihovoj pobedi posle produžetka protiv Su Fols Skajforsa sa 137:135.

Trener Oklahoma Sitija Mark Dejno pohvalio je Topića pre nego što se branilac titule u NBA ligi sastao sa Los Anđeles Lejkersima. “Svi smo kolektivno oduševljeni što se vratio košarci. Znam da mu je mnogo nedostajala. Ovo je tako dobro za njega psihički da se vrati u formu”, rekao je Dejno. Utakmica u “Dži” ligi bila je još jedan veliki korak napred za Topića koji jedva da je igrao košarku otkako ga je Oklahoma izabrala kao 12. pika na draftu 2024. godine. Oklahoma
