Proizvođači mleka za sredu najavili blokadu saobraćaja i prosipanje mleka

Udruženje odgajivača goveda Centralne Srbije najavilo je da će u sredu 11. februara proizvođači mleka iz ovog kraja blokirati saobraćaj kod sela Vučkovica, na putu Kragujevac-Knić.

Kako je za Glas Šumadije rekao Milija Palamarević, predsednik ovog udruženja, proizvođači će prosuti više tona mleka u znak protesta zbog obaranja otkupne cene i izostanka reakcije države. -Mi kao proizvođači smo ugroženi i opstanak nam je pod znakom pitanja. Većina mladih proizivođača će, ako se ovako nastavi, u roku od dva, tri meseca propasti jer od jutros imamo nekoliko mlekara koje su platile cenu mleka ispod 25 dinara. To je cena koja apsolutno nije isplativa