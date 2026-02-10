Proizvođači mleka za sredu najavili blokadu saobraćaja i prosipanje mleka

Ritam grada Kg pre 1 sat
Udruženje odgajivača goveda Centralne Srbije najavilo je da će u sredu 11. februara proizvođači mleka iz ovog kraja blokirati saobraćaj kod sela Vučkovica, na putu Kragujevac-Knić.

Kako je za Glas Šumadije rekao Milija Palamarević, predsednik ovog udruženja, proizvođači će prosuti više tona mleka u znak protesta zbog obaranja otkupne cene i izostanka reakcije države. -Mi kao proizvođači smo ugroženi i opstanak nam je pod znakom pitanja. Većina mladih proizivođača će, ako se ovako nastavi, u roku od dva, tri meseca propasti jer od jutros imamo nekoliko mlekara koje su platile cenu mleka ispod 25 dinara. To je cena koja apsolutno nije isplativa
Pressek pre 23 minuta
Danas pre 11 sati
