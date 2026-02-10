Da li je stvarnost stvarna: Zašto sve više ljudi veruje da živimo u simulaciji

Zašto ni sopstvena čula nisu pouzdan dokaz

Na prvi pogled, svet deluje čvrsto i neupitno stvaran. Vidimo svoje ruke, osećamo dodir, pamtimo prošlost. Ipak, pitanje kako uopšte znamo da je stvarnost stvarna već vekovima muči filozofe, a danas sve češće i fizičare. U savremenoj raspravi ta sumnja dobija novi oblik. Umesto snova i senki, u fokus dolazi ideja da možda živimo u računarskoj simulaciji. Američki fizičar Zeb Roklin, vanredni profesor na Georgia Institute of Technology, u tekstu za The Conversation