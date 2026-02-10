Napadi dronovima na civile u Sudanu ne prestaju: Preko 90 mrtvih

Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Folker Tirk izjavio je danas da napadi dronovima na civile i dalje traju, čak i nakon što je sudanska vojska razbila dugotrajne opsade južnih gradova koje su držale paravojne snage RSF-a.

Region Veliki Kordofan, koji obuhvata tri države, postao je najnovija linija fronta u skoro trogodišnjem sukobu zbog koga su raseljeni milioni ljudi i izazvana velika humanitarna kriza, prenosi Rojters. Sudanska vojska tvrdi da je krajem januara okončala opsadu Al-Dalanja, a početkom februara Kaduglija, gde su stanovnici suočeni sa glađu i nestašicom medicinskih sredstava zbog blokade snabdevanja. "Ali napadi dronovima sa obe strane i dalje traju, što dovodi do