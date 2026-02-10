Podneto 7.000 zahteva: U Smederevu ima oko 10 hiljada nelegalnih objekata

Večernje novosti pre 3 sata
Podneto 7.000 zahteva: U Smederevu ima oko 10 hiljada nelegalnih objekata

U Smederevu je u okviru programa Svoj na svome podneto oko 7 000 zahteva za evdientiranje nelegaizovanih objekata.

Foto: N. Živanović Na osnovu dokumentacije za ozakonjenje, podnete lokalnoj samoupravi u protekle dve decenije, na ovom pooručju ima oko 10 hiljada nelegalnih objekata. Podsetimo, Gradska uprava Grada Smedereva, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, investicije, imovinsko-pravne i komunalne poslove, donelo je Rešenje o kolektivnoj obustavi svih nerešenih predmeta legalizacije počev od 24. oktobra 2025. godine. Kako se navodi u dokumentu, ovo rešenje obuhvata sve
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

U Nišu na podneto više od 45.000 zahteva za upis prava svojine „Svoj na svome“, sledi obrada i donošenje rešenja

U Nišu na podneto više od 45.000 zahteva za upis prava svojine „Svoj na svome“, sledi obrada i donošenje rešenja

Južne vesti pre 59 minuta
Akcija „Svoj na svome” – uz značajan broj elektronskih, oko 18.000 prijava podneto u Gradskoj upravi i mesnim zajednicama…

Akcija „Svoj na svome” – uz značajan broj elektronskih, oko 18.000 prijava podneto u Gradskoj upravi i mesnim zajednicama

I Love Zrenjanin pre 1 sat
Za program "Svoj na svome" u Zrenjaninu podneto oko 18.000 prijava

Za program "Svoj na svome" u Zrenjaninu podneto oko 18.000 prijava

Radio 021 pre 1 sat
Za nekoliko dana stižu prva rešenja za upis svojine

Za nekoliko dana stižu prva rešenja za upis svojine

Bujanovačke pre 3 sata
Više od 12.000 prijava u Prijepolju: Počela obrada zahteva u okviru akcije „Svoj na svome“

Više od 12.000 prijava u Prijepolju: Počela obrada zahteva u okviru akcije „Svoj na svome“

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Više od 12.000 prijava u Prijepolju: Počela obrada zahteva u okviru akcije „Svoj na svome“

Više od 12.000 prijava u Prijepolju: Počela obrada zahteva u okviru akcije „Svoj na svome“

PP media pre 5 sati
Prva rešenja za upis svojine uskoro stižu građanima

Prva rešenja za upis svojine uskoro stižu građanima

RTV Novi Pazar pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Smederevolegalizacijasmederevo vesti

Ekonomija, najnovije vesti »

Dobavljači sada mogu slobodno da određuju cene – da li nas na rafovima čeka novi talas poskupljenja

Dobavljači sada mogu slobodno da određuju cene – da li nas na rafovima čeka novi talas poskupljenja

RTS pre 13 minuta
Zavod za ekonomiku domaćinstva Srbije u stečaju prodat za 34,5 miliona dinara

Zavod za ekonomiku domaćinstva Srbije u stečaju prodat za 34,5 miliona dinara

Serbian News Media pre 4 minuta
Tržište nekretnina u Srbiji 2026: Još jedna godina stabilnosti i lokalnog kapitala

Tržište nekretnina u Srbiji 2026: Još jedna godina stabilnosti i lokalnog kapitala

BizLife pre 8 minuta
Povratak osnovama: kako ulagati u nesigurnim vremenima

Povratak osnovama: kako ulagati u nesigurnim vremenima

Bloomberg Adria pre 8 minuta
Expo 2027 odgovara Forbsu: Ovo je istina o konsultantu i građevinskom otpadu

Expo 2027 odgovara Forbsu: Ovo je istina o konsultantu i građevinskom otpadu

Kurir pre 3 minuta