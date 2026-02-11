Direktor Opšte bolnice Čačak podneo ostavku posle smrti devojčice: Oglasilo se Ministarstvo zdravlja

Vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice Čačak Dejan Dabić podneo je ostavku, u spoljašnjem stručnom nadzoru biće proveren kvalitet stručnog rada, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Inspekcija je u utorak upućena u Opštu bolnicu u Čačku kako bi ispitala okolnosti smrti devojčice (4), koja je preminula posle operacije krajnika u toj ustanovi, a spoljašnji stručni nadzor treba da oceni kvalitet stručnog rada, odnosno postupanje lekara u tom slučaju. Spoljašnji stručni nadzor sprovode eminentni lekari – profesori tercijalnih zdravstvenih ustanova iz oblasti čiji se rad proverava, ističe se u saopštenju. Navodi se da će svi rezultati nadzora i