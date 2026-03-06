Primitivnost traje predugo da bi društvo ostalo neoštećeno

Radar pre 21 minuta  |  Lazar Džamić
Primitivnost traje predugo da bi društvo ostalo neoštećeno

Gangsteraj i kupleraj su kulturni i mentalitetski modeli srpske elite (da pojasnim: ovaj izraz koristim u smislu „ko ima moć u zemlji“, ne u smislu „ljudi rafiniranih ukusa i obrazovanja, najbolji među nama“)

Koliko je srpski režim odvojen od normalnog sveta vidi se svakoga dana, na mnogo načina. Mračnoumlje i anticivilizajski otklon koji se sve više nadima i peni na vrhu, stalno pronalazi nove, sve idiotskije i sve luđe načine ispoljavanja. Danas je to precenjeni bofl sat na glavnom beogradskom trgu koji odmah nakon instaliranja pokazuje pogrešno vreme, izgubi kazaljke i, kažu, mora ručno da se navija, kao da smo i dalje u viktorijanskom dobu pre-digitalne mehanike.
Otvori na radar.rs

Radar »

Hendlov dragulj

Hendlov dragulj

Radar pre 56 minuta
Jeftini marketing ili pad moćnika

Jeftini marketing ili pad moćnika

Radar pre 56 minuta
Vežba za veliki obračun

Vežba za veliki obračun

Radar pre 55 minuta
Na 1.000 evra polovina zaposlenih čekaće bar još tri godine

Na 1.000 evra polovina zaposlenih čekaće bar još tri godine

Radar pre 55 minuta
Bunt je prirodno stanje svesti

Bunt je prirodno stanje svesti

Radar pre 56 minuta
Radar »

Društvo, najnovije vesti »

Izrelska vojska napala Bejrut, ljudi masovno beže

Izrelska vojska napala Bejrut, ljudi masovno beže

Beta pre 21 minuta
Vremeplov: Srbija postala kraljevina

Vremeplov: Srbija postala kraljevina

RTV pre 21 minuta
Primitivnost traje predugo da bi društvo ostalo neoštećeno

Primitivnost traje predugo da bi društvo ostalo neoštećeno

Radar pre 21 minuta
Vreme danas sunčano i relativno toplo

Vreme danas sunčano i relativno toplo

Danas pre 6 minuta
Izrelska vojska napala Bejrut, ljudi masovno beže (FOTO)

Izrelska vojska napala Bejrut, ljudi masovno beže (FOTO)

Danas pre 11 minuta