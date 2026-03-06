Primitivnost traje predugo da bi društvo ostalo neoštećeno

Gangsteraj i kupleraj su kulturni i mentalitetski modeli srpske elite (da pojasnim: ovaj izraz koristim u smislu „ko ima moć u zemlji“, ne u smislu „ljudi rafiniranih ukusa i obrazovanja, najbolji među nama“)

Koliko je srpski režim odvojen od normalnog sveta vidi se svakoga dana, na mnogo načina. Mračnoumlje i anticivilizajski otklon koji se sve više nadima i peni na vrhu, stalno pronalazi nove, sve idiotskije i sve luđe načine ispoljavanja. Danas je to precenjeni bofl sat na glavnom beogradskom trgu koji odmah nakon instaliranja pokazuje pogrešno vreme, izgubi kazaljke i, kažu, mora ručno da se navija, kao da smo i dalje u viktorijanskom dobu pre-digitalne mehanike.