Osmani dala mandat Kurtiju za formiranje nove vlade privremenih institucija u Prištini

Predsednica skupštine privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani dala je mandat predsedniku Pokreta Samoopredeljenje Aljbinu Kurtiju za formiranje nove vlade privremenih institucija.

Kako prenose mediji u Prištini, prethodno je predsednica Generalnog saveta Samoopredeljenja Arberi Nagavci izjavila da je predložila Osmani da mandatar bude Kurti. Novoizabrana predsednica skupštine Aljbuljena Hadžiju najavila je na završetku konstituttivne sednice da će večeras biti održana još jedna sednica skupštine, o izboru vlade privremenih institucija, ali nije navela tačno vreme održavanja sednice. Samoopredeljenje je na izborima 28. decembra osvojilo 57