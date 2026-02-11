Vremenska prognoza za sredu, 11. februar: Danas toplije, ali vetrovito

U Srbiji će danas biti toplije vreme, pre podne uglavnom sunčano, a posle podne oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U u nižim predelima Timočke i Negotinske krajine očekuje se povećanje snežnog pokrivača od pet do 15 centimetara, a jaka košava na jugu Banata i u donjem Podunavlju.

U Timočkoj Krajini biće oblačno, hladno i tmurno, uz najvišu dnevnu temperaturu oko jednog stepena. 

Duvaće slab i umeren, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni jugoistočni vetar.

Najniža temperatura biće od minus dva do pet, a najviša od 12 do 16 stepeni. 

U Beogradu će biti toplije ali i dalje vetrovito. Pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno naoblačenje sa zapada.

Najniža temperatura oko jednog, a najviša dnevna oko 15 stepeni.

(Beta, 11.02.2026)

