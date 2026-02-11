Prognoza RHMZ-a: Kakvo će biti vreme danas i do kraja nedelje

Vreme u Srbiji danas će biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, košava će duvati smanjenim intenzitetom, a najviša temperatura biće od 12 do 16 stepeni, osim u Timočkoj Krajini, gde će biti oko minus jedan, objavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U planinskim predelima, po kotlinama jugozapadne i južne Srbije i u Timočkoj Krajini biće mestimično smanjena vidljivost zbog magle i niske oblačnosti. Uveče i tokom noći očekuje se naoblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti slabu kišu, najpre na severozapadu Vojvodine i u jugozapadnim krajevima Srbije. Sutra će biti toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu i do 18 stepeni, ali i dalje u košavskom području uz umeren i jak, a na jugu Banata i donjem Podunavlju i