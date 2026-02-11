Vremenska prognoza za sredu, 11. februar: Danas toplije, ali vetrovito

Radio sto plus pre 38 minuta
Vremenska prognoza za sredu, 11. februar: Danas toplije, ali vetrovito

U Srbiji će danas biti toplije vreme, pre podne uglavnom sunčano, a posle podne oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U u nižim predelima Timočke i Negotinske krajine očekuje se povećanje snežnog pokrivača od pet do 15 centimetara, a jaka košava na jugu Banata i u donjem Podunavlju. U Timočkoj Krajini biće oblačno, hladno i tmurno, uz najvišu dnevnu temperaturu oko jednog stepena. Duvaće slab i umeren, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od minus dva do pet, a najviša od 12 do 16 stepeni. U Beogradu će
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za sredu, 11. februar: Danas toplije, ali vetrovito

Vremenska prognoza za sredu, 11. februar: Danas toplije, ali vetrovito

Serbian News Media pre 18 minuta
Prognoza RHMZ-a: Kakvo će biti vreme danas i do kraja nedelje

Prognoza RHMZ-a: Kakvo će biti vreme danas i do kraja nedelje

NIN pre 48 minuta
Danas toplije, ali vetrovito: Naoblačenje i sneg u Timočkoj i Negotinskoj krajini

Danas toplije, ali vetrovito: Naoblačenje i sneg u Timočkoj i Negotinskoj krajini

Insajder pre 1 sat
Vremenska prognoza za sredu, 11. februar: Danas toplije, ali vetrovito

Vremenska prognoza za sredu, 11. februar: Danas toplije, ali vetrovito

Beta pre 1 sat
Stiže nagla promena vremena, oglasio se RHMZ: Danas sunce, a za vikend kiša i sneg

Stiže nagla promena vremena, oglasio se RHMZ: Danas sunce, a za vikend kiša i sneg

Mondo pre 1 sat
Do kraja sedmice smena godišnjih doba - danas do 16 stepeni, u nedelju moguć sneg

Do kraja sedmice smena godišnjih doba - danas do 16 stepeni, u nedelju moguć sneg

N1 Info pre 2 sata
Toplije vreme, uz slabu kišu i olujnu košavu: Temperatura do 16 stepeni

Toplije vreme, uz slabu kišu i olujnu košavu: Temperatura do 16 stepeni

Newsmax Balkans pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošavaBanatVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za sredu, 11. februar: Danas toplije, ali vetrovito

Vremenska prognoza za sredu, 11. februar: Danas toplije, ali vetrovito

Serbian News Media pre 18 minuta
U subotu su Zimske zadušnice, GSP povećava broj autobusa

U subotu su Zimske zadušnice, GSP povećava broj autobusa

RTV pre 38 minuta
NAJAVA: Obeležavanje Dana državnosti Srbije u Narodnom muzeju Zrenjanin Narodni muzej Zrenjanin

NAJAVA: Obeležavanje Dana državnosti Srbije u Narodnom muzeju Zrenjanin Narodni muzej Zrenjanin

Volim Zrenjanin pre 33 minuta
Prognoza RHMZ-a: Kakvo će biti vreme danas i do kraja nedelje

Prognoza RHMZ-a: Kakvo će biti vreme danas i do kraja nedelje

NIN pre 48 minuta
Nova ekonomija: Šef firme koja je kupila Luku Novi Sad spominje se u Epstinovim mejlovima

Nova ekonomija: Šef firme koja je kupila Luku Novi Sad spominje se u Epstinovim mejlovima

Moj Novi Sad pre 33 minuta