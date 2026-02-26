Danas vreme sunčano, temperatura do 14 stepeni

Danas
U Srbiji će danas biti sunčano i sa najvišom dnevnom temperaturom do 14 stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren severni i severoistočni vetar, posle podne i uveče istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od biće od minus dva do tri, a najviša od devet do 14 stepeni. U Beogradu će biti sunčano uz slab severni, posle podne i uveče istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od nula do dva, a najviša oko 12 stepeni.
