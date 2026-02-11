Zelenski planira izbore u Ukrajini kao i referendum oko mogućeg mirovnog plana

Beta pre 50 minuta

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski planira organizovanje izbora u Ukrajini istovremeno sa referendumom o mogućem mirovnom planu prenosi danas britanski Fajnenšel tajms.

Kako se navodi, administracija predsednika SAD Donalda Trampa vrši pritisak na ukrajinskog vođu da održi oba glasanja do 15. maja ili reskira gubljenje bezbednosnih garancija.

Zelenski planira da 24. februara, na godišnjicu početka ruske invazije na zemlju, objavi plan o organizaciji predsedničkih izbora kao i referendum, preneo je Fajnenšel tajms pozivajući se na ukrajinske i evropske zvaničnike.

Predsednik SAD Tramp već je ranije izjavio da bi u Ukrajini trebalo održati izbore "u jednom trenutku".

Specijalni Trampov izaslanik za rusko-ukrajinski sukob Kit Kelog je to pomenuo 1. februara u razgovoru za Rojters, kada je ukazao da većina demokratskih zemalja održava izbore u ratno vreme i da misli da je važno da se održe i da je to dobro za demokratiju.

Međutim, ratno stanje koje se produžuje stalno od početka ruske invazije 24. februara 2022. godine sprečava održavanje izbora. Ukrajinske političke stranke su se na sastanku od 10. do 12. novembra 2023. složile da organizuju izbore šest meseci posle okončanja ratnog stanja.

"Treba da odlučimo da je vreme za odbranu, borbu od koje zavisi sudbina države i naroda , a ne za farsu koju samo Rusija očekuje od Ukrajine", opravdao je Zelenski tu odluku 9. novembra 2023.

Rojters je prošle nedelje pisao da, prema okviru o kome se pregovara između američkih i ukrajinskih pregovarača, svaki mirovni sporazum bi bio stavljen na referendum u Ukrajini, a Ukrajinci bi istovremeno glasali i na nacionalnim izborima. Zvaničnici su takođe govorili o mogućnosti da se nacionalni izbori i referendum održe u maju.

(Beta, 11.02.2026)

Ključne reči

ReferendumUkrajinaFajnenšel tajmsIzboriDonald TrampVladimir Zelenski

