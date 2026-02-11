Ministarstvo odbrane: Najoštrije osuđujemo trilateralni sastanak Albanije, Hrvatske i Prištine u Skadru

Ministarstvo odbrane saopštilo je da jačanje Kosovskih bezbednosnih snaga predstavlja direktan udar na međunarodni poredak Dodaje da Srbija vojni savez Albanije, Hrvatske i Prištine gleda kao na faktor pritiska i bezbednosni izazov Ministarstvo odbrane Republike Srbije najoštrije osuđuje trilateralni sastanak predstavnika Albanije, Hrvatske i privremenih institucija samouprave u Prištini, koji za cilj ima produbljivanje vojne saradnje i koordinacije, uključujući