Albanija, Kosovo i Hrvatska ove godine održavaju zajedničku vežbu

Albanija, Kosovo i Hrvatska će ove godine održati svoju prvu zajedničku trilateralnu vežbu, koja će biti u skladu sa strateškim konceptom NATO-a "i evroatlantskim ciljevima", izjavio je u sredu albanski ministar odbrane Piro Vengu (Pirro) posle sastanka načelnika odbrane tri zemlje.

Na sastanak u Albaniji su razmatrani bezbednosni izazovi, produbljivanje vojne saradnje, povećanje interoperabilnosti i unapređenje odbrambenih kapaciteta u skladu sa evroatlantskim standardima, saopštile su Bezbednosne snage Kosova. "Na sastanku je potvrđena zajednička posvećenost miru, stabilnosti i trajnoj bezbednosti u regionu. Takođe, na sastanku je naglašena spremnost za proširenje saradnje kroz zajedničke obuke i vežbe, razmenu iskustava i stratešku