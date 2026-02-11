Albanija, Kosovo i Hrvatska ove godine održavaju zajedničku vežbu

Slobodna Evropa pre 3 sata
Albanija, Kosovo i Hrvatska ove godine održavaju zajedničku vežbu

Albanija, Kosovo i Hrvatska će ove godine održati svoju prvu zajedničku trilateralnu vežbu, koja će biti u skladu sa strateškim konceptom NATO-a "i evroatlantskim ciljevima", izjavio je u sredu albanski ministar odbrane Piro Vengu (Pirro) posle sastanka načelnika odbrane tri zemlje.

Na sastanak u Albaniji su razmatrani bezbednosni izazovi, produbljivanje vojne saradnje, povećanje interoperabilnosti i unapređenje odbrambenih kapaciteta u skladu sa evroatlantskim standardima, saopštile su Bezbednosne snage Kosova. "Na sastanku je potvrđena zajednička posvećenost miru, stabilnosti i trajnoj bezbednosti u regionu. Takođe, na sastanku je naglašena spremnost za proširenje saradnje kroz zajedničke obuke i vežbe, razmenu iskustava i stratešku
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Dogovor Zagreba, Tirane i Prištine o zajedničkoj vojnoj vežbi, Srbija vidi kao novi pritisak

Dogovor Zagreba, Tirane i Prištine o zajedničkoj vojnoj vežbi, Srbija vidi kao novi pritisak

RTS pre 43 minuta
Albanski ministar najavio prvu trilateralnu vojnu vežbu Albanije, Kosova i Hrvatske

Albanski ministar najavio prvu trilateralnu vojnu vežbu Albanije, Kosova i Hrvatske

N1 Info pre 2 sata
Najavili konkretnije akcije: Ove godine zajednička vojna vežba Albanije, Hrvatske i Prištine

Najavili konkretnije akcije: Ove godine zajednička vojna vežba Albanije, Hrvatske i Prištine

Sputnik pre 5 sati
Ministar odbrane Albanije najavio zajedničku vežbu Albanije, Hrvatske i Prištine

Ministar odbrane Albanije najavio zajedničku vežbu Albanije, Hrvatske i Prištine

NIN pre 5 sati
Ministar odbrane Albanije najavio zajedničku vežbu Albanije, Hrvatske i Prištine

Ministar odbrane Albanije najavio zajedničku vežbu Albanije, Hrvatske i Prištine

Insajder pre 5 sati
Ministar odbrane Albanije najavio zajedničku vežbu Albanije, Hrvatske i Prištine

Ministar odbrane Albanije najavio zajedničku vežbu Albanije, Hrvatske i Prištine

RTV pre 5 sati
Počinje delovanje vojnog saveza Tirane, Zagreba i Prištine! Albanski ministar odbrane najavio zajedničku vežbu

Počinje delovanje vojnog saveza Tirane, Zagreba i Prištine! Albanski ministar odbrane najavio zajedničku vežbu

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoHrvatskaNATOAlbanija

Politika, najnovije vesti »

U pucnjavi u Južnoj Mitrovici jedna osoba ranjena, uhapšeno dvoje

U pucnjavi u Južnoj Mitrovici jedna osoba ranjena, uhapšeno dvoje

Danas pre 1 sat
Osmani dala mandat Kurtiju za formiranje nove vlade privremenih institucija u Prištini

Osmani dala mandat Kurtiju za formiranje nove vlade privremenih institucija u Prištini

Blic pre 53 minuta
Izabrani potpredsednici skupštine u Prištini: Potpredsednik iz srpske zajednice Slavko Simić

Izabrani potpredsednici skupštine u Prištini: Potpredsednik iz srpske zajednice Slavko Simić

Blic pre 1 sat
Za večeras zakazana sednica Skupštine za izbor Vlade Kosova

Za večeras zakazana sednica Skupštine za izbor Vlade Kosova

Danas pre 1 sat
Osmani poverila Kurtiju mandat za formiranje Vlade

Osmani poverila Kurtiju mandat za formiranje Vlade

Danas pre 1 sat