Počinje delovanje vojnog saveza Tirane, Zagreba i Prištine! Albanski ministar odbrane najavio zajedničku vežbu

Prva trilateralna vežba Hrvatske, Albanije i Prištine biće održana ove godine U Skadru je danas održan sastanak načelnika generalštaba oružanih snaga Albanije i Hrvatske i komandanta tzv.

KBS. Albanski ministar odbrane Piro Vengu izjavio je da će ove godine biti održana zajednička vežba Albanije, Hrvatske i Prištine. Vengu je, posle sastanka načelnika generalštabova oružanih snaga Albanije i Hrvatske i komandanta tzv. kosovskih bezbednosnih snaga (KBS), koji je danas održan u Skadru, u objavi na Fejsbuku naveo da je sastanak još jedan korak u okviru sporazuma Albanije, Hrvatske i Prištine o saradnji u oblasti odbrane i istakao da je fokus bio na
