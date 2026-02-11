NATO država iščekuje napad Rusije - oteće im teritoriju?! Alarmantne tvrdnje generala: Raspoređene nuklearne podmornice, projektili i avioni

Blic pre 2 sata
NATO država iščekuje napad Rusije - oteće im teritoriju?! Alarmantne tvrdnje generala: Raspoređene nuklearne podmornice…

Prisutni su nuklearni arsenal i sredstva sposobna za dejstva u sukobu Rusije i NATO-a u tom regionu.

Norveška se prvenstveno priprema za hibridne pretnje uključujući sabotaže i elektronsko ometanje. Načelnik Generalštaba norveških oružanih snaga Ejrik Kristofersen izjavio je danas da Oslo ne isključuje mogućnost buduće ruske vojne akcije protiv Norveške, ocenjujući da bi Moskva mogla da deluje radi zaštite svojih nuklearnih kapaciteta na krajnjem severu Evrope. "Ne isključujemo mogućnost da nam Rusija otme teritoriju kao deo njihovog plana zaštite sopstvenih
Norveški načelnik upozorava: Rusija bi mogla pokušati da nam otme teritoriju radi zaštite nuklearnih baza

Telegraf pre 37 minuta
