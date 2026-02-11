Snažan zemljotres na Kosovu dogodio se u jednoj od crvenih zona! Seizmolozi upozoravaju - žestok udar tek sledi: Ovaj deo zemlje je najugroženiji

Blic pre 39 minuta
Snažan zemljotres na Kosovu dogodio se u jednoj od crvenih zona! Seizmolozi upozoravaju - žestok udar tek sledi: Ovaj deo…

Balkan je regija gde se sudaraju velike tektonske ploče, što ga čini seizmički aktivnim podnebljem Najkritičnija područja u Srbiji su centralni deo i zone blizu starih rascepa, dok su zgrade uglavnom dobro građene za slabije potrese Snažan zemljotres, jačine 4.8 stepeni po Rihterovoj skali, sinoć je pogodio Kosovo, tačnije Prizren.

Ovaj zemljotres osetio se čak do Beograda, ali i u komšijskoj Severnoj Makedoniji, Albaniji, Bugarskoj, kao i Crnoj Gori. Građani širom Srbije i regiona prijavljivali su da su osetili potres, a mnogi kažu da je u pitanju najjači koji su osetili u životu. Sve o snažnom zemljotresu koji je pogodio Kosovo čitajte na ovom linku Pogledajte i prve snimke zemljotresa na Kosovu. Čini se da je seizmička aktivnost u našoj zemlji, ali i regionu ponovo u porastu. Iako
