Zemljotres uznemirio Bujanovčane, epicentra u okolini Prizrena

Bujanovac, 11. februar 2026. – Žitelje Bujanovca i okoline sinoć (utorak 10. februar) u 22:05 sati uznemirilo je podrhtavanje tla, a zemljotres se, prema porukama naših čitalaca, osetio i u Vranju, V.

Hanu i ostalim mestima na jugu Srbije. Brojni čitaoci Bujanovačkih javljaju da je “baš dobro udarilo”. Prema izveštaju Republičkog seizmološkog zavoda Srbije, zemljotres magnitude 4.7 jedinica Rihterove skale u pogodio je region Prizrena, oko 20 kilometara jugoistočno od samog grada. “Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na VI-VII stepena Merkalijeve skale. Zemljotresi ovakvog intenziteta mogu izazvati umerena oštećenja na objektima u epicentralnoj
