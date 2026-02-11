“Odstrel zdravstenih radnika nedopustiv, bolnica u Čačku postoji 120 godina i radi 24/7” oglasili se zaposleni: Sačekajmo da se utvrdi uzrok Emine smrti

ČAČAK: Nakon što je direktor Opšte bolnice u Čačku, doktor Dejan Dabić, podneo ostavku na tu funkciju i još uvek se čekaju rezultati obdukcije kako bi se saznao tačan uzrok smrti četvorogodišnje Eme Marković, zvaničnim saopštenjem za javnost oglasio je kolektiv čačanske bolnice ističući da je smrt devojčice ganula sve zaposlene u zdravstvu, bez obzira na to što smo izborom ovog zanimanja pripremljeni i na suočavanje sa ovako teškim trenucima.

Moramo naglasiti da naša ustanova postoji 120 godina, da toliko godina radi 24 sata svakog dana i ka njoj gravitira 250 000 stanovnika. Prejudiciranjem ishoda istrage i javnom osudom pojedinaca nanosi se nenadoknadiva šteta poverenju građana u sigurnost zdravstvenog sistema i kvalitet rada zaposlenih u zdravstvu. Svaka reč izgovorena na prethodna dva skupa održana u krugu bolnice, kao i atmosfera kreirana u medijskom javnom prostoru ne doprinosi razrešenju