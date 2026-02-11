N1 Direktno: Vlast sprema promene izbornih zakona

Vlast priprema izmene Izbornih zakona. Nacrti su stigli u Skupštinu. Autor se ne zna. Šta vlast priprema i kakve će to izmene da budu? U emisiji govore Pavle Dimitrijević CRTA, Jelena Jerinić Zeleno-levi front i Stefan Janjić Srbija-centar. Dejan Dabić, v.d. Direktora Opšte bolnice u Čačku, podneo je ostavku nakon smrti četvorogodišnje devojčice usled komplikacija nakon operacije krajnika. Građani protestuju i traže odgovornost, a ne veruju u institucije. O ovome