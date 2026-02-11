N1 Direktno: Vlast sprema promene izbornih zakona

N1 Info pre 43 minuta  |  N1 Beograd
N1 Direktno: Vlast sprema promene izbornih zakona
Vlast priprema izmene Izbornih zakona. Nacrti su stigli u Skupštinu. Autor se ne zna. Šta vlast priprema i kakve će to izmene da budu? U emisiji govore Pavle Dimitrijević CRTA, Jelena Jerinić Zeleno-levi front i Stefan Janjić Srbija-centar. Dejan Dabić, v.d. Direktora Opšte bolnice u Čačku, podneo je ostavku nakon smrti četvorogodišnje devojčice usled komplikacija nakon operacije krajnika. Građani protestuju i traže odgovornost, a ne veruju u institucije. O ovome
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Kolektiv čačanske Bolnice zamolio javnost za smirivanje tenzija

Kolektiv čačanske Bolnice zamolio javnost za smirivanje tenzija

Insajder pre 7 minuta
Ko snosi odgovornost kada pacijent umre: Zašto pravda u zdravstvu kasni? (VIDEO)

Ko snosi odgovornost kada pacijent umre: Zašto pravda u zdravstvu kasni? (VIDEO)

Insajder pre 1 sat
Kolektiv čačanske Bolnice zamolio javnost za smirivanje tenzija

Kolektiv čačanske Bolnice zamolio javnost za smirivanje tenzija

Nedeljnik pre 23 minuta
Direktor Opšte bolnice Čačak podneo ostavku posle smrti devojčice Eme (4): Oglasilo se Ministarstvo zdravlja

Direktor Opšte bolnice Čačak podneo ostavku posle smrti devojčice Eme (4): Oglasilo se Ministarstvo zdravlja

Blic pre 1 sat
Ostavka direktora bolnice u Čačku zbog smrti devojčice, mnoga pitanja i dalje bez odgovora

Ostavka direktora bolnice u Čačku zbog smrti devojčice, mnoga pitanja i dalje bez odgovora

N1 Info pre 2 sata
"Ovo nije bila rutinska intervencija": Stručnjaci o smrti devojčice iz Čačka nakon operacije krajnika

"Ovo nije bila rutinska intervencija": Stručnjaci o smrti devojčice iz Čačka nakon operacije krajnika

Mondo pre 1 sat
Direktor bolnice u Čačku podneo ostavku nakon smrti devojčice posle operacije

Direktor bolnice u Čačku podneo ostavku nakon smrti devojčice posle operacije

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Čačak

Društvo, najnovije vesti »

Deca evakuisana iz hotela zbog zemljotresa koji je pogodio Prizren. Drama na Brezovici: Medicinske ekipe dežurale čitavu noć

Deca evakuisana iz hotela zbog zemljotresa koji je pogodio Prizren. Drama na Brezovici: Medicinske ekipe dežurale čitavu noć

Blic pre 38 minuta
„Vreme je dragoceno“: Održana promocija knjige Katarine Petrović

„Vreme je dragoceno“: Održana promocija knjige Katarine Petrović

Danas pre 1 sat
Kolektiv čačanske Bolnice zamolio javnost za smirivanje tenzija

Kolektiv čačanske Bolnice zamolio javnost za smirivanje tenzija

Danas pre 33 minuta
U SAJ-u se dešava ono čega su se svi pribojavali nakon smene Spasoja Vulevića

U SAJ-u se dešava ono čega su se svi pribojavali nakon smene Spasoja Vulevića

Danas pre 2 sata
(Video) Velika promena stiže u automobile: Ono što svi koristimo dok vozimo, više neće postojati, evo šta je zamena

(Video) Velika promena stiže u automobile: Ono što svi koristimo dok vozimo, više neće postojati, evo šta je zamena

Blic pre 1 sat