Dva udruženja proizvođača mleka iz Čačka i Kraljeva nastavljaju blokadu magistrale u Mrčajevcima

Udruženje proizvođača Šajkača – Čačak i Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja – Kraljevo jednoglasno su doneli odluku da nastave blokadu Ibarske magistrale u Mrčajevcima donaših zahteva.

Pozivamo sve građane da nam se pridruže tokom noći na blokadi. Kolege poljopoprivrednici će sutra u znak podrške našim zahtevima blokirati i magistralni put u Vitanovcu u 12 sati. Očekujemo da će u večernjim satima biti ogromna podrška građana. Pozivamo i ostala časna udruženja poljoprivrednika da nam se priključe blokadom puteva širom Srbije, navodi se u saopštenju tih udruženja.