Povratak preporuka ODIHR-a na mala vrata: Šta donose tri nova nacrta zakona o izborima

NIN pre 1 sat
Tri nova nacrta zakona iz oblasti izbornog zakonodavstva ponovo su aktuelizovala pitanje primene ODIHR preporuka, o kojima se, uz povremena zatišja, u javnosti raspravlja već skoro dve godine.

Za to vreme nijedna od njih nije dobila institucionalni epilog, te je sve ostalo u domenu diskusije. Poslaničkim grupama su, međutim, u ponedeljak dostavljeni nacrti izmena zakona o izboru narodnih poslanika, lokalnim izborima i o Ustavnom sudu. Predložene izmene odnose se na pet od ukupno 25 preporuka, pri čemu se samo jedna tiče predloga koji se smatraju prioritetnim. I dok nadležni ističu da se predloženim izmenama ispunjavaju preporuke ODIHR-a, stručna javnost
