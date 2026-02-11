Manja Grčić izabrana za direktorku RTS-a

Manja Grčić izabrana je za direktorku RTS-a na današnjoj sednici Upravnog odbora javnog servisa, objavio je Tanjug.

Mandat dosadašnjeg generalnog direktora Dragana Bujoševića istekao je 3. februara, a UO ga je dan ranije imenovao za vršioca dužnosti na još šest meseci. Međutim, on nije potpisao ugovor o radu. Na konkursu je uslove ispunilo šest kandidata: Dejan Stanković, Slađana Ivančević, Miloš Tanasković, Manja Grčić, Stanislav Veljković i Dragoljub Stankić. Stanislav Veljković je prošle nedelje povukao kandidaturu, rekavši da je UO RTS prihvatio prijavu Manje Grčić iako nije
