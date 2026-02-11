Direktor bolnice u Čačku podneo ostavku

Ozon press pre 3 sata
Direktor bolnice u Čačku podneo ostavku

Vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice (OB) Čačak Dejan Dabić podneo je ostavku, a u toku je spoljašnji stručni nadzor rada u OB Čačak, kojim će biti proveren kvalitet stručnog rada, saopšteno je iz Ministratva zdravlja.

Inspekciju je u utorak upućena u OB Čačak kako bi ispitala okolnosti koje su dovele do smrti devojčice (4), koja je preminula posle operacije krajnika u toj ustanovi, a spoljašnji stručni nadzor treba da oceni kvalitet stručnog rada, odnosno postupanje lekara u tom slučaju. Spoljašnji stručni nadzor sprovode eminenti lekari-profesori tercijalnih zdravstvenih ustanova iz oblasti čiji se rad proverava, ističe se u saopštenju. Navodi se da će svi rezultati nadzora i
