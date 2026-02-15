Apel na vozače da budu posebno oprezni: Kiša će preći u sneg u delovima Srbije

"Putevi Srbije" apelovali su na učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, jer se sredinom dana očekuje prelazak kiše u sneg u zapadnim delovima Srbije.

Kako navode Putevi Srbije, prema prognozi RHMZ-a sneg će biti prolazno jačeg intenziteta. Kasnije posle podne i uveče kiša će kratkotrajno preći u sneg i u ostalim regionima, lokalno uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Takođe, prema upozorenju RHMZ, sutra se očekuju znatno obilnije snežne padavine u oblastima južno od Save i Dunava. Očekuje se od 10 do 25 centimetara vlažnog snega i u nižim predelima. "Putevi Srbije" su apelovali na učesnike u saobraćaju da