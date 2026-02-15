Apel na vozače da budu posebno oprezni: Kiša će preći u sneg u delovima Srbije

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Apel na vozače da budu posebno oprezni: Kiša će preći u sneg u delovima Srbije

"Putevi Srbije" apelovali su na učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, jer se sredinom dana očekuje prelazak kiše u sneg u zapadnim delovima Srbije.

Kako navode Putevi Srbije, prema prognozi RHMZ-a sneg će biti prolazno jačeg intenziteta. Kasnije posle podne i uveče kiša će kratkotrajno preći u sneg i u ostalim regionima, lokalno uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Takođe, prema upozorenju RHMZ, sutra se očekuju znatno obilnije snežne padavine u oblastima južno od Save i Dunava. Očekuje se od 10 do 25 centimetara vlažnog snega i u nižim predelima. "Putevi Srbije" su apelovali na učesnike u saobraćaju da
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Putevi Srbije apeluju na oprez u vožnji, sredinom dana kiša prelazi u sneg

Putevi Srbije apeluju na oprez u vožnji, sredinom dana kiša prelazi u sneg

Insajder pre 33 minuta
(Mape) Sneg se spušta u gradove, zima se vraća! Meteorolozi otkrivaju kada će pasti sneg u Beogradu

(Mape) Sneg se spušta u gradove, zima se vraća! Meteorolozi otkrivaju kada će pasti sneg u Beogradu

Blic pre 4 minuta
Danas kiša, vetar i osetno hladnije

Danas kiša, vetar i osetno hladnije

Serbian News Media pre 1 sat
Putevi Srbije apeluju na vozače na oprez, očekuje se da će od sredine dana kiša preći u sneg

Putevi Srbije apeluju na vozače na oprez, očekuje se da će od sredine dana kiša preći u sneg

Serbian News Media pre 1 sat
Kiša, hladan vetar i sneg: U nedelju oblačno uz osetan pad temperature

Kiša, hladan vetar i sneg: U nedelju oblačno uz osetan pad temperature

Vranje news pre 1 sat
AMSS: Mogući klizavi putevi i gužve, bez čekanja na granicama i naplatnim rampama

AMSS: Mogući klizavi putevi i gužve, bez čekanja na granicama i naplatnim rampama

Serbian News Media pre 1 sat
AMSS: Klizavi putevi i gužve zbog praznika

AMSS: Klizavi putevi i gužve zbog praznika

Vranje news pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

DunavPutevi SrbijeSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Server portala "Radar" od petka pod hakerskim napadima

Server portala "Radar" od petka pod hakerskim napadima

N1 Info pre 3 minuta
Putevi Srbije apeluju na oprez u vožnji, sredinom dana kiša prelazi u sneg

Putevi Srbije apeluju na oprez u vožnji, sredinom dana kiša prelazi u sneg

Insajder pre 33 minuta
Vojvođanski poljoprivrednici blokirali puteve širom pokrajine u znak podrške mlekarima

Vojvođanski poljoprivrednici blokirali puteve širom pokrajine u znak podrške mlekarima

Insajder pre 44 minuta
U Orašcu počela državna ceremonija povodom Dana državnosti Srbije

U Orašcu počela državna ceremonija povodom Dana državnosti Srbije

RTV pre 40 minuta
Parandilović (NLS): Srbiju vode najgori ljudi koji se ponašaju kao dahije

Parandilović (NLS): Srbiju vode najgori ljudi koji se ponašaju kao dahije

Beta pre 45 minuta