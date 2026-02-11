Granatiran Harkov, ima stradalih; Odbijen masovan ukrajinski napad na Volgograd, požar u fabrici

Rat u Ukrajini – 1.449. dan. Najmanje četiri osobe su stradale, a dve su povređene u ruskom napadu na grad Bogoduhov u Harkovskoj oblasti, saopštile su regionalne ukrajinske vlasti. Sa druge strane, ruski zvaničnici tvrde da su ukrajinske snage izvele masovan napad na energetsku infrastrukturu u gradu Volžski u Volgogradskoj oblasti na jugu Rusije.

Rusija: Odbijen masovan napad na Volgograd, požar u fabrici Ruska PVO odbila je napad ukrajinskog drona na energetsku infrastrukturu i druge ciljeve u gradu Volžski u Volgogradskoj oblasti na jugu Rusije, rekao je regionalni guverner Andrej Bočarov. Bočarov je rekao da je reč o masovnom ukrajinskom napadu, kao i da je usled pada fragmenata drona izbio požar u fabrici. (Reuters) Opširnije Kraće Napad na Harkov, četvoro stradalih Najmanje četiri osobe su stradala, a