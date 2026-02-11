Granatiran Harkov, ima stradalih; Odbijen masovan ukrajinski napad na Volgograd, požar u fabrici

RTS pre 57 minuta
Granatiran Harkov, ima stradalih; Odbijen masovan ukrajinski napad na Volgograd, požar u fabrici

Rat u Ukrajini – 1.449. dan. Najmanje četiri osobe su stradale, a dve su povređene u ruskom napadu na grad Bogoduhov u Harkovskoj oblasti, saopštile su regionalne ukrajinske vlasti. Sa druge strane, ruski zvaničnici tvrde da su ukrajinske snage izvele masovan napad na energetsku infrastrukturu u gradu Volžski u Volgogradskoj oblasti na jugu Rusije.

Rusija: Odbijen masovan napad na Volgograd, požar u fabrici Ruska PVO odbila je napad ukrajinskog drona na energetsku infrastrukturu i druge ciljeve u gradu Volžski u Volgogradskoj oblasti na jugu Rusije, rekao je regionalni guverner Andrej Bočarov. Bočarov je rekao da je reč o masovnom ukrajinskom napadu, kao i da je usled pada fragmenata drona izbio požar u fabrici. (Reuters) Opširnije Kraće Napad na Harkov, četvoro stradalih Najmanje četiri osobe su stradala, a
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

​Bočarov: Ukrajinski napad dronom izazvao požar u fabrici u Volgogradu

​Bočarov: Ukrajinski napad dronom izazvao požar u fabrici u Volgogradu

Politika pre 7 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Više od sto sukoba na frontu u Ukrajini; Kremlj potvrdio obnavljanje kontakata s Francuskom

UKRAJINSKA KRIZA: Više od sto sukoba na frontu u Ukrajini; Kremlj potvrdio obnavljanje kontakata s Francuskom

RTV pre 2 sata
Požar u fabrici u Volgogradu nakon ukrajinskog napada dronovima

Požar u fabrici u Volgogradu nakon ukrajinskog napada dronovima

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerUkrajinaRusijaDonjeckpožarHarkov

Svet, najnovije vesti »

Tajanstvena ruska vojna stanica UVB-76 ponovo aktivna: u eteru se čuo novi signal

Tajanstvena ruska vojna stanica UVB-76 ponovo aktivna: u eteru se čuo novi signal

Insajder pre 1 minut
Devet mrtvih i 25 ranjenih u pucnjavi u školi i kući u Kanadi

Devet mrtvih i 25 ranjenih u pucnjavi u školi i kući u Kanadi

BBC News pre 22 minuta
Erdogan zamenio ministre pravde i unutrašnjih poslova, ne navodeći razlog

Erdogan zamenio ministre pravde i unutrašnjih poslova, ne navodeći razlog

RTV pre 17 minuta
Novi signal emitovan na Radio stanici Sudnjeg dana

Novi signal emitovan na Radio stanici Sudnjeg dana

RTV pre 2 minuta
Zašto SAD pada na globalnoj listi korupcije?

Zašto SAD pada na globalnoj listi korupcije?

Danas pre 22 minuta