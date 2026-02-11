Toplije uz slabu kišu i olujnu košavu, temperatura do 16 stepeni

RTV pre 38 minuta  |  Tanjug
Toplije uz slabu kišu i olujnu košavu, temperatura do 16 stepeni

NOVI SAD - Danas se očekuje toplije vreme, u košavskom području i dalje vetrovito, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Pre podne biće pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, osim po kotlinama i dolinama reka jugozapadne i južne Srbije gde se očekuju magla ili niska oblačnost. Posle podne uslediće postepeno naoblačenje sa zapada koje će uveče i tokom noći ponegde u Vojvodini, ali i na jugu zemlje, usloviti slabu kišu. Duvaće slab i umeren, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju olujni jugoistočni vetar. Prestanak košave prognozira se u petak. Najniža
